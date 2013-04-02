فتاة تنجو من موت محقق في سبيل التقاط هاتفها الخلوي

انتشر على موقع "يوتيوب" وفي وسائل الإعلام البريطانية فيديو لفتاة ألقت بنفسها في مسار قطار في مدينة ساوباولو بالبرازيل قبل وصوله بثوانٍ لالتقاط هاتفها الجوال. ويظهر الفيديو تدخّل رجل أمن في المحطة سارع لرفع الفتاة من سكة القطار وسط ذهول ركاب المحطة من المشهد الرهيب الذي كان سيودي بحياة الشابة بطريقة مريعة.

وبعد إنقاذها بدت الفتاة، التي بقيت هويتها مجهولة، مصدومة من الحادثة، حيث بكت ثم ما لبثت أن وقعت أرضاً، إلا أنها عادت وغادرت المحطة دون أي جروح. يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في 29 مارس/آذار الماضي حيث انقلب رجل مسن في سكة ميترو بمدينة فيلادلفيا الأمريكية وأنقذ بفضل شاب كان يمر من هناك.