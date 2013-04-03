روسيا آخر المنضمين إلى نادي حجب مواقع على الإنترنت

تعمد الحكومات في كثير من الدول الشرقية على وجه الخصوص إلى فرض رقابة وحظر مواقع على الإنترنت كلما اشتدّت الحركات المعارضة لها.

وآخر تلك الدول روسيا التي نجحت بتمرير قانون جديد يجيز للحكومة إغلاق مواقع على الشبكة العنكبوتية، ففي إطار ما يبدو حملة لحماية القاصرين، أقرّ مجلس النواب الروسي منذ فترة قانونا متعلقا بالإنترنت يجيز للحكومة إغلاق مواقع تنشر معلومات محظورة في البلاد.

ويتضمن هذا القانون لوائح سوداء لمواقع قد تضرّ بالقاصرين في الوقت الراهن.

دخل القانون حيز التنفيذ بالفعل ما أجبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على حذف مواد يعارضها المسؤولون، فيما لايزال موقع يوتيوب يقاوم هذا القرار عبر دعوة مضادة رفعها ضد الحكومة لدى القضاء الروسي.

ولقي التشريع الجديد رفضا عند عدد من زعماء المعارضة في روسيا الذين يخشون أن يكون مدخلا لرقابة أوسع على الإنترنت، وما يقلقهم على وجه الخصوص هو أن تتوصل الحكومة إلى إغلاق موقع فيسبوك في المستقبل الذي تمّ الاعتماد عليه في السابق لترتيب احتجاجات ضد الرئيس فلاديمير بوتين.