فصل طالبة 24 مرة من مدرستها بسبب "رائحتها الكريهة"

فصلت تلميذة أميركية في الثامنة من العمر 24 مرة على الأقل من المدرسة بسبب رائحتها الكريهة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن إدارة مدرسة بمقاطعة واشنطن، فصلت تلميذة في الصف الثاني الابتدائي 24 مرة على الأقل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب ما قالت الإدارة إنه رائحتها السيئة.

وذكرت المدرسة في وثائق فصل التلميذة عدة أسباب؛ منها أنها لم تكن تستحم في اليومين السابقين للطرد أو كانت تنام بملابسها أو لم تكن تذكر المرة الأخيرة التي استحمت فيها أو نظفت أسنانها.

ونفت كريستال هنسلي، والدة الطفلة أن تكون ابنتها لا تستحم، وقالت إنها أرسلتها إلى الطبيب وتبيّن أنها لا تعاني من مشكلة طبية.

غير أن المسؤولين في المدرسة أكدوا أن رائحة الطفلة سيئة إلى درجة أن التلاميذ والأساتذة لا يستطيعون التركيز. وحذرت المدرسة بأنه إن لم تتخذ إجراءات لتصحيح الوضع، ستستمر بطرد التلميذة.