أنجلينا جولي تمول بناء مدارس للإناث في أفغانستان

افتتحت النجمة الأميركية أنجلينا جولي مدرسة للبنات في أفغانستان بتمويل منها، وهذه هي المدرسة الثانية التي تمولها النجمة في هذا البلد الذي مزقته الحرب، فيما لا تزال تخطط لتمويل مزيد من المدارس من عائدات مجوهرات ساهمت في تصميمها، وسيتم بيعها هذا الأسبوع، وفقاً لما نشره أمس موقع (إي نيوز) المتخصص في أخبار المشاهير.

وأضاف الموقع أن أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مولت مدرسة ابتدائية للبنات في منطقة خارج العاصمة الأفغانية كابول تقطنها أغلبية من النازحين، تضم ما بين 200 و300 فتاة.

وكانت جولي مولت أيضا مدرسة للبنات في شرق أفغانستان، افتتحت في 2010 بحسب ما ذكرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأورد موقع (إي نيوز) أن أنجلينا تعتزم تمويل المزيد من المدارس من خلال بيع خط مجوهرات "موضة جولي" الذي ساهمت في تصميمه مع صانع المجوهرات روبرت بروكوب الذي صمم خاتم خطبتها من النجم السينمائي براد بيت في أبريل نيسان 2012.