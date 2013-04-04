حمّالة صدر كهربائية لصد هجوم المغتصبين في الهند

تناقلت وسائل الإعلام الدولية والهندية، الأربعاء، نبأ اختراع 3 طلاب من جامعة هندية، حمالة صدر "إلكترونية" مكهربة يعتقدون بقدرتها على تقليص عمليات الاغتصاب بشكل كبير، وتسمح للنساء باستخدامها كصاعق كهربائي لصد هجوم المغتصب، نقلاً عن وكالة "معا" الفلسطينية.

وأثارت عمليات اغتصاب جماعية وعلنية في الحافلات والقطارات والأماكن العامة، موجة مظاهرات عارمة اجتاحت مناطق واسعة في الهند.

ويمكن لحمالة الصدر نقل تيار كهربائي بقوة 3800 كيلوفولت بعد تشغيلها من قبل جهاز حساس يقع في مقدمتها، وتسبب للمهاجم حالة من فقدان الوعي، وترسل رسالة للشرطة عبر نظام "GPS" يحدد فيها مكان المهاجم بالضبط، إضافة إلى رسالة لمركز الطوارئ وأخرى لذوي الفتاة.

ووفقاً لأقوال المخترعين، يمكن لحمالة الصدر التسبب للمهاجم بفقدان وعيه 82 مرة، فيما تتمتع بمادة عازلة تمنع تأثير التيار الكهربائي عن السيدة التي ترتديها، وتحول دون تعرضها للصدمة الكهربائية.