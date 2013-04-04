عائلة هندية تحتج على هدم منزلها بحرق أفرادها

قضى هندي وأصيب 4 من أفراد أسرته بحروق خطيرة أمس الأربعاء، إثر اضرامهم النار بأنفسهم احتجاجاً على قرار السلطات هدم منزلهم المشيد خلافاً للقانون في غرب البلاد، كما أفادت الشرطة.

وقال رام سين الشرطي في مدينة راجكوت حيث وقعت المأساة إن الأشخاص الخمسة، وهم رجلان وثلاث نساء قصدوا بعد ظهر أمس مكتبا للبلدية في ولاية غوجارات (غرباً) حاملين معهم صفائح بنزين.



وأضاف موضحاً أن أفراد الأسرة أتوا إلى المكتب البلدي "لكي يطلبوا من السلطات العدول عن هدم مسكنهم المخالف للقانون"، مضيفاً أنه "عندما رفض طلبهم سكبوا البنزين على أجسادهم وأضرموا فيها النيران".



إلى ذلك، أوضح أن موظفين في بلدية المدينة الواقعة على بعد 200 م من أحمد آباد، عاصمة الولاية، اعتبروا منزل هذه الأسرة مخالفا للقانون وأمروا بهدمه، وبحسب المصدر فإن الناجين الأربعة أصيبوا بحروق خطرة ولكن حالتهم مستقرة.



يذكر أن هناك آلاف المنازل المخالفة للقانون في الهند، وأحياناً تشن السلطات حملات لإزالتها.