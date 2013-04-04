مادونا تتخلى عن لوحة بملايين الدولارات لتعليم الفتيات

بعد مجوهرات أنجيلينا جولي من أجل التعليم في أفغانستان, قررت نجمة البوب الأميركية مادونا التخلي عن لوحة للرسام الفرنسي فرناند ليجيه تمتلكها منذ 20 عاماً، وتقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين دولار، قائلة إنها تريد مبادلة شيء ذي ثمن بآخر لا يقدر بثمن وهو التعليم.

وقالت مادونا خلال جولة لها في مالاوي , إنها ستبيع اللوحة واسمها "ثلاث نساء على طاولة حمراء" لجمع أموال لمشروعات لتعليم الفتيات في أفغانستان وباكستان وبلدان أخرى يندر أو ينعدم فيها تعليم الفتيات.

وستعرض اللوحة للبيع في مزاد تنظمه دار سوذبيز في نيويورك في السابع من مايو/أيار، لتمويل تربية البنات في بعض الدول على ما أعلنت دار المزادات.

ويقدر سعر لوحة الفنان التكعيبي "ثلاث نساء على الطاولة الحمراء" بما بين خمسة وسبعة ملايين دولار، وسيذهب ريعها إلى مؤسسة "راي أوف لايت" لتمويل مشاريع تربوية مخصصة للبنات في أفغانستان وباكستان خصوصا.