هيئة الاتصالات تلغي شرط سداد المستحقات لنقل أرقام العملاء

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قراراً يلزم المشغلين بنقل أرقام المشتركين وفق إجراءات جديدة لا تشترط سداد المستحقات المالية قبل النقل، ويتم النقل بعد التأكد من مطابقة رقم هوية طالب النقل مع رقم الهوية المسجل لدى المشغل المراد الانتقال منه، على أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على الرقم بعد إتمام عملية النقل.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي، الخميس، حرصها على تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بنقل الرقم وتقليل المدة الزمنية التي يتطلبها الأمر.

وستكون الإجراءات الجديدة على خلاف آلية نقل الرقم المعمول بها في السابق، والتي تلزم المشتركين بدفع المستحقات المالية على الأرقام المرغوب نقلها قبل عملية النقل، وحسب الآلية الجديدة، سيتم بعد اكتمال عملية النقل، إشعار المشترك بالمستحقات المالية المترتبة على الرقم المنقول (إن وجدت) عبر رسالة نصية قصيرة (SMS)، ليتمكن المشترك من تسديد المستحقات عليه.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، سلطان المالك، إن التوجه الجديد في عدم إلزام طالب نقل الرقم بدفع المستحقات المالية قبل عملية النقل جاء بغرض التسهيل على المشترك وتسريع طلبات النقل.