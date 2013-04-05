3 خلايا نحل لإنتاج العسل على سطح البرلمان الفرنسي

يستعد سطح مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" لاستقبال ثلاث خلايا كبيرة للنحل هذا الأسبوع ضمن مشروع لزيادة إنتاج العسل.

ومن المتوقع نقل النحل عقب دفء الطقس حيث سينتج ما يصل إلى 150 كيلوغراما من العسل سنويا وسيساعد في تلقيح النباتات المزدهرة في العاصمة باريس في وقت تتراجع فيه أعداد النحل عالميا.

ويأتي المشروع ضمن توجه جديد في أنحاء أوروبا لوضع خلايا للنحل فوق أسطح المباني بالمدن مستفيدا من حقيقة أن النحل يتكيف جيدا مع العيش في المناطقة الحضرية ويمكنه أن يتغذى على الأنواع الكثيرة للنباتات المزدهرة لفترة طويلة داخل المدن.

وقال تييري دوروسيل رئيس جمعية أصحاب المناحل الفرنسيين لـ"رويترز" بشأن وضع خلايا للنحل فوق جزء من مبنى الجمعية الوطنية والذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن "هذا نموذج عظيم لنا".

وأضاف: نعتقد أنها فرصة جيدة لتعليم الناس من العامة ورجال السياسة دور النحل.

وسيتولى ستة مربين للنحل متطوعين من العاملين في الجمعية الوطنية العناية بخلايا النحل التي ستوضع معا فوق سطح جزء خلفي من المبنى.