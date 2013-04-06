أوباما يصف وزيرة بأنها "الأجمل بلا منازع" ثم يعتذر

وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما إطراء لوزيرة العدل في ولاية كاليفورنيا قائلاً إنها "أجمل وزيرة عدل في البلاد"، إلا أنه اضطر بعدها الى الاعتذار بعد اتهامات طالته بالتمييز الجنسي، وفق ما أفاد المتحدث باسمه.

ورحب أوباما خلال اجتماع لجمع الأموال قرب سان فرانسيسكو الخميس، بحضور وزيرة العدل في كاليفورنيا كامالا هاريس قائلا "إنها لامعة، إنها ملتزمة، إنها حازمة"، وأضاف "إنها بلا منازع أجمل وزيرة للعدل في البلاد".

وأثارت تصريحات أوباما الكثير من الانتقادات خصوصا من الصحافيين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن أوباما اتصل بهاريس ليتقدم باعتذار بسبب الضجة التي أثارتها تصريحاته.

وأضاف كارني "هما صديقان منذ زمن طويل، وتربطهما صداقة جيدة، ولم يكن أوباما يرغب، بأي شكل من الأشكال، بالتقليل من النجاحات المهنية للوزيرة، ولا من قدراتها".

وأكد المتحدث أن الرئيس الأميركي يعي تماما الصعوبات التي ما تزال تعترض النساء في أماكن عملهن، ويعتبر أنه يجب ألا يحاكمن على مظهرهن.