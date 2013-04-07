وفاة مخرج بريطاني عاش حياة المشردين لتصوير وثائقي عنهم

عُثر على مخرج أفلام وثائقية شاب جثة هامدة في مدينة نيوكاسل شمال إنجلترا عندما كان يعد برنامجاً تلفزيونياً عن المشرّدين وتجري الشرطة البريطانية تحقيقاً حول ملابسات الوفاة.

وكان الشاب البريطاني لي هالبين (26 عاماً) قرر تمضية أسبوع في الشارع ليختبر حياة المشردين.

وعُثر على جثته الأربعاء في مبنى مهجور بعد ثلاثة أيام على انطلاق مشروعه.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت في إطار التحقيق رجلين في 26 و30 يشتبه في بيعهما مخدرات.

وتحدث دانييل لايك، وهو صديق المخرج الشاب، للصحف المحلية عن احتمال أن يكون هالبين توفي جراء انخفاض كبير في حرارة الجسم؛ إذ إن الحرارة في الليل انخفضت الى درجات متدنية جداً هذا الأسبوع في بريطانيا.

وفي شريط فيديو بث على موقع يوتيوب عشية البدء في مشروعه يقول لي هالبين: "أستعد للنوم في العراء على مدى أسبوع حيث تأمين القوت واللجوء الى الخدمات التي يلجأ اليها المشردون".

ويوضح لي هالبين في الشريط أنه يريد إنجاز فيلم وثائقي ينوي عرضه على محطة "تشانل فور" البريطانية.

وقال ناطق باسم المحطة التلفزيونية: "نحن حزينون على وفاة هذا المخرج الشاب ونتعاطف مع عائلته".