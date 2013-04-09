دعوة لأتراك إيرانيين برفع شعار الخليج العربي في الملاعب

نشر موقع بالاترين، الناطق باللغة الفارسية رابطا لصورة أكد أنها نشرت بواسطة قوميين أتراك من أذربيجان إيران يدعون المشجعين الأذربيجانيين الإيرانيين في مدينة تبريز لرفع شعار "الخليج العربي" أثناء المباراة بين فريقهم المحبب المعروف باسم "تراكتورسازي" وفريق الشباب السعودي.

وكتب على الصورة، وهي عبارة عن دعوة لإطلاق شعار الخليج العربي، ما يلي: "ردا على الفعلة المشينة والوقحة للفاشيين المتمثلة في رفع علم أرمينيا خلال المباراة بين فريقي استقلال وداماش ندعوكم إلى تكثيف تواجدكم في الملعب لكي نطلق جميعا شعار الخليج العربي".

هذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها الحديث حول إطلاق شعار الخليج العربي من قبل القوميين الأتراك لإغاظة غرمائهم الفرس حيث سبق أن أطلق مشجعو فريق "تراكتورسازي" الأذربيجاني شعار الخليج العربي في مباراة أخرى.

وجرت العادة أن يرفع مشجعو الفرق الإيرانية شعار "خليج فارس" في الملاعب أثناء اللعب أمام فرق عربية.



هذا.. وبث ناشطون أتراك شريط فيديو من ملعب تبريز عاصمة إقليم أذربيجان الشرقية تظهر فيه جماهير النادي تهتف قائلة: "الخليج عربي" ثم تصفق، ما أغضب الكثير من الإيرانيين الفرس الذين اعتبروا التسمية الفارسية للخليج على المستويين الشعبي والحكومي من ركائز أمنهم القومي.

وغالباً ما تشهد مباريات نادي تراختورسازي هتافات لدعم القومية الأذربيجانية التركية، لاسيما في الفترات الأخيرة الذي اشتد فيها الوعي القومي في الأقاليم التركية الإيرانية ضد ما يسمونه الهيمنة الفارسية في إيران.

أكبر قومية بعد الفرس

ويشكل الأذربيجانيون الأتراك ثاني أكبر قومية بعد الفرس في إيران وتشير التكهنات إلى أن عددهم يبلغ حوالي 25 مليون نسمة أو أكثر أي أكثر من ثلاثة أضعاف سكان جمهورية أذربيجان المجاورة ويليهم الكرد والعرب والبلوش ثم التركمان.

يذكر أن أغلبية الأتراك الأذربيجانيين ينتمون للمذهب الشيعي ويقطنون أربع محافظات إيرانية، وهي: أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وزنجان وأردبيل، بالإضافة إلى أجزاء من محافظات قزوين وهمدان وطهران ويتهم نشطاؤهم السلطة المركزية التي تشاركهم في المذهب بممارسة سياسة التفريس، بغية طمس هويتهم التركية واستبدالها بأخرى فارسية .

وينظر المسؤولون الإيرانيون إلى الفرق الرياضية في الأقاليم غير الفارسية بقلق كبير، خاصة عندما تمثل إيران في البطولات الآسيوية والإقليمية.

وخلال مباراة سابقة لفريق جنوب الأهواز والشعب الإماراتي في الأهواز جنوبي إيران هتفت الجماهير العربية في المدينة بشعارات قومية للتأكيد على عروبة الإقليم؛ ما أدى إلى قطع البث المباشر للمباراة مرات متعددة من التلفزيون الرسمي.