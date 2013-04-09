رسالة على الرمل تنقذ امرأة من الموت

نجت سيدة أسترالية من الموت، بعد أن فُقدت طوال أيام عدة، بعدما كتبت كلمة "المساعدة" على رمال ضفاف أحد الأنهار في ولاية فيكتوريا. ونقلت شبكة "آي بي سي" الأسترالية عن الشرطة في شرق فيكتوريا، قولها إنه عُثر على سيارة لينيت جويس بوند (68 سنة) مركونة قرب منتزه عند الحدود مع ولاية نيو ساوث وايلز وفيها رسالة تفيد بأنها معطلة.

وبدأت الشرطة عمليات بحث مكثفة، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، دامت أياماً شارك فيها العديد من المتطوعين والمتخصصين في البحث داخل الغابات، عندما تمكّن ركّاب مروحية من قراءة كلمة "المساعدة" على الرمال قرب نهر "سنوي".

وهرعت فرق الإنقاذ وعثر على بوند التي نقلت جواً إلى المستشفى، حيث خضعت لفحص طبي وتم التأكد من أنها في وضع صحي جيد بالرغم من مشقتها التي استمرت أياماً عدة.