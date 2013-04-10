الأرض تنشق في مدينة "سمارا" الروسية وتبتلع السيارات

يعيش سكان إحدى المدن الروسية في أجواء أشبه بفيلم رعب، ولكنها في الحقيقة واقع يومي، حيث تعاني مدينة "سمارا" جنوب شرق روسيا خلال الأسبوعين الماضيين من ظهور تشققات في الأرض مما يؤدي إلى حدوث فجوات وحفر وابتلاع ما عليها.

وهناك تفسير علمي للظاهرة بالطبع، فالمدينة تعاني من كثرة الثلوج والتي ما تلبث أن تذوب في الأرض ما يتسبب في تحلل التربة تحت الطرق وبالنتيجة تحدث هذه التشققات والتي في بعض الأماكن كانت كبيرة لدرجة أنها ابتلعت شاحنات!

ويطالب أهالي المدينة الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة خاصة بعد حدوث حالة وفاة بسببها.

