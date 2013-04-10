شرطة المرور الفيتنامية تتعلم كيفية الاعتذار والتبسم

قال مدير شرطة مدينة "هو شي منه" الفيتامية إن رجال الشرطة في المدينة يخضعون لدورة تدريبية تحت عنوان "ثقافة السلوك أسلوب عمل شرطة المرور"، وهذا ضمن حملة لتحسين الصورة العامة لشرطة المرور، حسبما قالت جريدة "الأيام" البحرينية.

وستساعد الدورة التي تستمر حتى يوم الاثنين، الشرطة أيضاً على تثقيف المخالفين باللوائح، بحسب ما قاله الأخصائي النفسي فو جيا هين، أحد المدربين.

وتحاول شرطة المرور الفيتنامية تغيير الصورة المأخوذة عنها بأنها عنيفة وفاسدة.

وذكرت إدارة شرطة المرور في هانوي الشهر الماضي أنها ستنقل الضباط البدناء وقصار القامة إلى العمل المكتبي. كما أنها حظرت أيضاً الاختباء خلف الأشجار لرصد مخالفات السيارات.

ومنعت وزارة الأمن العام شرطة المرور في 2011 من ارتداء النظارات الشمسية أو القراءة أو إجراء مكالمات هاتفية شخصية أثناء الخدمة.

ومنع إقليم ترا فينه في جنوب البلاد الأسبوع الماضي جميع المسؤولين من تناول الكحوليات أثناء ساعات العمل.