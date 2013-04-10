عارضات عالميات في مهرجان دبي للموضة

تستضيف دبي بين 26 و29 أبريل الجاري، مهرجاناً للموضة يلقي الضوء على أعمال المصممين من المنطقة بمشاركة كبريات مدارس الموضة وعشاقها، وذلك فيما يشبه أسبوعاً مصغراً للموضة في هذه المدينة الخليجية.

وسيضم مهرجان "فاشن فورورد" 18 مصمماً من منطقة الشرق الأوسط مع مشاركة ممثلين، خصوصاً من "أكاديمية دومس" لدراسات الموضة في ميلانو و"كلية لندن للأزياء" و"معهد الأزياء التقنية" في نيويورك و"مجلس مصممي الأزياء في نيويورك".

ومن المصممين الصاعدين المشاركين أميرة هارون وعايشة ديبالا ودينا جسر و"أزرا" وغولكار كوتور ومايكل شينكو ورامي قاضي وزيان وغيرهم من مواطني دول المنطقة أو المقيمين فيها.

وكما في باقي أسابيع الموضة في العالم، ستنظم عروض أزياء لمجموعات المصممين بحضور الإعلام ومختاري المجموعات التابعين لمتاجر التجزئة الكبرى في المنطقة والعالم.

وستقدم الأزياء عارضات عالميات، فيما سيكون التنظيم بمواصفات أسابيع الموضة الشهيرة في باريس ولندن وميلانو.

وقال بونغ غويريرو، الرئيس التنفيذي لـ"فاشن فورورد" لوكالة فرانس برس "إننا في منطقة مستوردة للموضة، وهي من أهم مناطق العالم في هذا الإطار، ونعتقد أنه يمكن للمنطقة أن تصبح مشاركة في صناعة الموضة أو حتى في تصديرها".

وغالبية المصممين المشاركين هم من الصاعدين في المجال، إذ لا تشارك في العروض الأسماء العربية الكبيرة، مثل إيلي صعب وزهير مراد وريم عكرا التي باتت من الثوابت في أسابيع الموضة العالمية.

وقال غويريرو "إن مبادرتنا هي لخلق منصة إقليمية يلتقي فيها المصممون مع عشاق الموضة والمتاجر الكبرى".

وإلى جانب إقبال أثرياء المنطقة الكبير على دور الموضة العالمية، مثل شانيل وديور ولوي فويتون وغوتشي، يتعاظم الاهتمام بالمصممين المحليين الذين يقدمون أزياء باتت تخصص لها مساحات في متاجر كبرى شهيرة في الخليج مثل بلومينغ ديلز وهارفي نيكلز.