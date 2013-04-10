محطة تايوانية تبث صور ملكة بريطانيا في خبر وفاة تاتشر

بثت محطة فضائية تايوانية صوراً لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أثناء بث خبر وفاة رئيسة الوزراء الأسبق والمرأة الحديدية، مارغريت تاتشر، لكن المحطة تداركت الأمر في وقت لاحق، لتقدم اعتذارها عبر نشرات لاحقة.

وكانت محطة (cti) التايوانية، عرضت صوراً لملكة بريطانيا وعدداً من المشاهد المصورة خلال لقاءات رسمية على أنها المرأة الحديدية.

ورغم ذلك، وقعت محطة (cti) في خطأ آخر عندما عرضت صور النجمة السينمائية ميريل ستريب على أنها تاتشر، وأيضاً عادت لتبث صور المرأة الحديدية، لكن هذه المرأة كانت تاتشر ذاتها.

وربما يأتي نشر صور ميريل ستريب كونها مثلت شخصية المرأة الحديدية في فيلم سينمائي تناول حياة أشهر رئيسة وزراء في القرن الماضي.

وبحسب وكالة أنباء تايبيه، قدمت القناة اعتذاراً رسمياً للملكة إليزابيث والشعب البريطاني على تلك الغلطة.

لكن ذلك لم يمنع بعض وسائل الإعلام من التندر على الخبر، وجاءت تعليقات كثيرة ساخرة عبر مواقع عدة.