تسعينية تقفز بالمظلة احتفالاً بعيد ميلادها

احتفلت سيدة أميركية بعيد ميلادها الـ90 عبر القفز بالمظلة برفقة نجليها الستينيين في ألاباما. ونقلت قناة "دبليو إي إل إي" عن ماريون ستانغلير، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ90 في الأول من إبريل الجاري، أنها استغرقت بعض الوقت لتقنع نجليها آل (69 عاماً) وجيف (65 عاماً)، بمرافقتها بالقفز من الطائرة عن ارتفاع 13 ألف قدم، حسبما نقلت جريدة "الحياة".

وقالت ستانغلير: «قررت القفز بالمظلة بعد تناول بضع كؤوس».

وأشارت إلى أن التجربة كانت مثيرة ولكن مخيفة، وهي لا تنوي تكرارها في المستقبل.

وتابعت: "كانت القفزة الحرة الأكثر رعباً، لم أعتقد أن المظلة ستفتح، وحين فتحت بالفعل لم أدرك ذلك، أنا سعيدة جداً لأنني على الأرض".