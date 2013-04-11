خطأ يضع اسم بوتين في قائمة فنلندية سوداء للإجرام

قدمت فنلندا اعتذارا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، بعدما أدرجت شرطتها اسمه بطريق الخطأ في قائمة سوداء للأشخاص الذين لهم صلات بالأنشطة الإجرامية.



وفي محاولة لتفادي أزمة دبلوماسية مع جارتها ذات الهيمنة التاريخية سارعت فنلندا إلى إزالة اسم بوتين من القائمة غيرالمعلنة، لكن محطة (إم.تي.في3) التلفزيونية الخاصة كشفت في وقت سابق عن إدراج اسم بوتين في القائمة.



واعترفت الشرطة بوجود القائمة لكنها قالت إن اسم بوتين أدرج بطريق الخطأ ورفع بعد اكتشاف الأمر.



وقالت وزيرة الداخلية بايفي راسانن في بيان "أود أن أتقدم إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا باعتذار صادق عن القيد الخاطئ بالقائمة".



وقالت الشرطة إنه لم يعرف على الفور كيف تم إدراج اسم بوتين في القائمة وأنها تحقق في الأمر.



وقال ميكو باتيرو رئيس الشرطة الفنلندية إن الواقعة مؤسفة.