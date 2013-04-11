دبي تُدخل اللامبورغيني الفارهة إلى أسطول الشرطة

أدخلت سلطات دبي سيارة لامبورغيني افنتادور التي يبلغ ثمنها أكثر من نصف مليون دولار، إلى أسطول دوريات الشرطة فيها، بحسب ما أفاد بيان رسمي، الخميس.

وستستخدم الشرطة هذه السيارة الفارهة، التي تزيد سرعتها القصوى عن 350 كيلومتراً في الساعة، في مناطق الجذب السياحي، خصوصاً في جوار برج خليفة الأعلى في العالم، وعلى شارع الممشى "جي بي آر" الذي يعجّ بالسياح.

وذكر بيان الشرطة أن إطلاق دورية اللامبورغيني، التي حملت لوني شرطة دبي الأبيض والزيتي، يأتي "ترسيخاً لكون دبي مدينة الفخامة والرقي في كل خدماتها".

وبحسب الشرطة، فإن قوة السيارة وسرعتها سيتيحان استخدامها في الطرقات الخارجية السريعة، وفي "الأماكن التي تستدعي وجود سيارات رياضية سريعة".

ويضم أسطول شرطة دبي المئات من السيارات الفارهة، خصوصاً من طراز "بي إم دبليو" الفئة الخامسة، وسيارات تويوتا برادو الرباعية الدفع.