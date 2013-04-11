"ماتت الساحرة" تتصدر الأغاني البريطانية مع وفاة تاتشر

أظهرت إحصاءات يوم الأربعاء، أن وفاة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر جعلت أغنية عمرها 74 عاما تتصدر قوائم الأغاني الأكثر طلباً في بريطانيا.

وجاءت أغنية "دينج دونج! ماتت الساحرة" من الفيلم الشهير "ساحراوز" الذي أنتج عام 1939 في المرتبة الأولى لقائمة "أمازون" للأغاني الأكثر تنزيلا على الإنترنت يوم الأربعاء بعد حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للترويج للأغنية كوسيلة لمنتقدي تاتشر "للاحتفال" بوفاة زعيمة بريطانيا الأكثر إثارة للجدل.

وقالت متحدثة باسم شركة (اوفيشيال تشارتز) إن الأغنية –التي غنتها شخصيات في الفيلم بعدما ماتت ساحرة الغرب الشريرة- احتلت المركز العاشر في قائمة الأغاني المنفردة يوم الاربعاء.

وأضافت المتحدثة "الارتفاع الحاد في المبيعات يعقب حملة لدفع الأغنية إلى المركز الأول في قائمة الأغاني المنفردة بعد وفاة مارجريت تاتشر".

وقالت إن الأغنية بيع منها أكثر من 10600 نسخة حتى وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وحث مراجعون لقوائم أمازون آخرين على شراء الأغنية لإظهار رفضهم لتاتشر التي دفعت سياسات السوق الحر التي تبنتها الكثير من البريطانيين إلى إظهارها في صورة المدمر للوظائف والصناعات التقليدية.

واجتذبت حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحث الناس على تنزيل الأغنية كي تحتل المرتبة الأولى أكثر من خمسة آلاف عضو حتى يوم الاربعاء.