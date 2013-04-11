89 بقرة هدية للرئيس.. في عيد ميلاده

مثل مسؤولان محليان من حزب رئيس زيمبابوي روبرت موغابي أمام المحكمة بتهمة سرقة 10 رؤوس ماشية كانت مخصصة للاحتفالات المنظمة بمناسبة عيد ميلاد الرئيس في شباط/فبراير على ما قال محاميهما.

وجاء في البيان الاتهامي: "لقد أخذا الحيوانات من دون وجه حق بنية السرقة مرتكبين بذلك جرم سرقة ماشية".

ومثلا المتهمان أمام القاضي هذا الأسبوع وسيعودان مجدداً للوقوف أمام المحكمة في 22 أيار/مايو على ما قال محاميهما تينوفارا هوفه.

وتشهد الاحتفالات بميلاد روبرت موغابي بطل الاستقلال والحاكم في البلاد منذ العام 1980، سيلاً هائلاً من الهدايا. فهذه السنة أهداه حاكم المصرف المركزي جديون غونو وهو حليف كبير له 89 بقرة بهذه المناسبة.

وبلغ موغابي سن الثامنة والتسعين مما جعل منه أكبر رؤساء إفريقيا سناً.