انتهاء شهر العسل بين ملاوي ومادونا

انتقدت حكومة ملاوي، المغنية الأميركية مادونا، التي يبدو أنها كانت تتوقع معاملة خاصة و"امتناناً" لها خلال زيارتها الأخيرة إلى هذا البلد الفقير في جنوب القارة الإفريقية، بحسب تقرير إخباري نشر الجمعة.

وللمرة الأولى، رفضت السلطات الملاوية فتح صالون الشرف المخصص لكبار الزوار في مطار العاصمة ليلونغوي، ما اضطر النجمة الأميركية إلى الوصول عبر المنطقة المخصصة للزوار العاديين. وأبدت مادونا "حزنها" إزاء رد فعل سلطات ملاوي.

وقالت حكومة الرئيسة جويس باندا في بيان من 4 صفحات إنه "من الغريب والمحبط" أن تكون مادونا تريد من ملاوي "إبداء امتنان أبدي" لها بسبب تبنيها طفلين ملاويين.

وجاء في البيان" "الطيبة، بمفهومها العادي، تكون مجانية ومجهولة، وإذا لم تكن مجانية وصامتة لا يكون اسمها طيبة، بل تكون أمراً آخر. هذا الأمر يشبه الابتزاز".

وكانت نجمة موسيقى "البوب" الأميركية توجهت الأسبوع الماضي الى ملاوي، أحد أفقر بلدان إفريقيا، بصحبة أطفالها الأربعة، بينهم اثنان بالتبني، وذلك لزيارة مدارس قامت بتشييدها.

وأشارت الحكومة إلى أن شهرة مادونا لا تعني أنها ستحصل على استقبال رسمي، معتبرة أنها "مثل أي زائر آخر".

كذلك انتقدت الحكومة الملاوية بشدة إعلان مادونا قيامها بأعمال خيرية في ملاوي، داعية المغنية الأميركية إلى أن تتمتع "بتواضع قول الحقيقة".

وتابعت الحكومة "أن تقول للعالم كله إنها بنت مدارس في ملاوي، في حين أنها في الواقع ساهمت فقط في تشييد قاعات تدريس، ليس أمراً يتناسب مع أصول التصرف التي يجب أن يتمتع بها شخص يعتبر نفسه أهلاً للحصول على استقبال رسمي".

ومن جانبها، قالت مادونا في بيان "أشعر بالحزن لكون الرئيسة (جويس) باندا اختارت ترداد أكاذيب حيال ما قمت به، حيال نواياي والطريقة التي تصرفت بها خلال زيارتي إلى ملاوي".

ونفت المغنية الأميركية أن تكون قد "طالبت بمعاملة خاصة في المطار أو في أي مكان آخر".

وكانت مادونا تخلت قبل عامين عن مشروع بناء مدرسة للبنات بقيمة 15 مليون دولار، مؤكدة أنها ستشيد مكانها مدارس يمكنها استقبال عدد أكبر من الأطفال.

وبحسب ترفور نيلسن، الذي يدير الأعمال الخيرية لمادونا، فإن هذه المدارس فتحت أبوابها، وهي مدارس تلتزم بالمعايير المطلوبة وليست مجرد قاعات تدريس.

وأضاف "سنواصل تمويل برامج مساعدة لأطفال ملاوي"، مؤكداً أن مادونا "أكبر فاعلة خير" في ملاوي.