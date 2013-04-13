سقوط طائرة إندونيسية في البحر.. ونجاة جميع ركابها

في حادثة غريبة من نوعها سقطت طائرة نقل ركاب في البحر، إلا أن المفارقة كمنت في نجاة 130 شخصاً كانوا على متنها. وأعلن مسؤول في وزارة النقل الإندونيسية أن طائرة تقل أكثر من 130 شخصا تجاوزت السبت مدرج الهبوط في مطار بالي الدولي، قبل أن تسقط في البحر لكن جميع من كانوا على متنها نجوا.

وقال مدير عام دائرة النقل الجوي في الوزارة هاري بهاكتي إن "كل الركاب" على متن طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية المنخفضة التعرفة، قد نجوا. وأضاف أن الطائرة التي كانت تقل أكثر من 130 شخصا تجاوزت المدرج عند هبوطها في مطار دينباسار الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية قبل أن تسقط في البحر.

وشاهد مراسل فرانس برس في دينباسار سبعة ركاب، جميعهم إندونيسيون على ما يبدو، لدى وصولهم في سيارة إسعاف يعانون من إصابات طفيفة في الرأس والأطراف. ولم يتضح بعد عدد الإصابات أو جنسية الركاب.

يذكر أن بالي تستقبل كل عام ملايين السياح الأجانب من كافة أنحاء العالم.