موظف حكومي ياباني يرسل خطأ رسالة عن إطلاق صاروخ كوري

أعلن موظف حكومي ياباني خطأ اليوم السبت عن إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية، بدلا من أن يرسل رسالة إلكترونية عن الزلزال القوي الذي ضرب غرب اليابان صباح اليوم.

وقد ارتكب هذا الخطأ من قبل أحد الموظفين في مكتب الملاحة الجوية في أوساكا التابع لوزارة المواصلات اليابانية، وهو أرسل خطأ رسالة إلكترونية إلى 87 مكتبا تابعا للمطارات تفيد بأن صاروخا قد أطلق من كوريا الشمالية.

وكان هذا الموظف يعتزم توجيه هذه الرسالة للطلب من زملائه التحقق من الوضع في الميدان بعد الزلزال الذي ضرب غرب اليابان صباح السبت وبلغت قوته 6.3 درجات، لكنه أرسل على سبيل الخطأ رسالة عاجلة حضرت مسبقا في حال إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.

وسحبت هذه الرسالة بعد ست دقائق، لكن رحلة واحدة على الأقل قد أخر إقلاعها في اليابان بسبب هذه الغلطة.