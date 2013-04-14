مجلات عالمية تشيد بأناقة عقيلة العاهل المغربي

أشادت مجلات عالمية، وخاصة الفرنسية منها، بأناقة الأميرة سلمى بناني عقيلة العاهل المغربي، محمد السادس، في الحفلات الرسمية التي تحضرها، وآخرها ما ارتدته من أزياء وإكسسوارات خلال حفل استقبال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

واحتفت مجلات فرنسية، من قبيل مجلة "باري ماتش" ومجلة "إل" وغيرهما من المنابر التي تهتم بالموضة والأزياء، بكل صغيرة وكبيرة بلباس الأميرة المغربية الشابة التي تلفت الأنظار إلى أناقتها أينما حلت وارتحلت في المناسبات والحفلات التي تحضرها.

واهتمت المجلات الغربية بالأزياء التي ارتدتها الأميرة سلمى، المعروفة بشعبيتها وعفويتها وسط المغاربة، خلال حفل استقبال الرئيس الفرنسي بدت في النهار بلباس أنيق ذي لمسات فرنسية واضحة، حيث ارتدت معطفاً قصيراً بلون بني فاتح مصنوع من الدانتيل أبهرت به الحاضرين، وأثارت إعجاب رفيقة الرئيس الفرنسي فاليري تريفايلر التي كانت تلبس بخلاف الأميرة لباساً غامق اللون.

وفي ليلة استقبال هولاند على مائدة العشاء، وبحضور الملك وشقيقاته ووفد فرنسي يضم المئات من الحاضرين، انتقلت الأميرة بلباسها "الغربي" الذي ظهرت به في النهار إلى ارتداء أزياء مغربية تقليدية وأصيلة لا تخلو من لمسات العصرنة والحداثة.

وركزت المجلات المهتمة بالموضة والأزياء على قفطان الأميرة سلمى، والذي كان فضي اللون بتطريزات بالخيط الأحمر، وقلادة مرصعة بإكسسوارات وضعتها على جيدها تلاءمت تماماً مع القفطان التقليدي الذي ابتعد عن اللباس المخزني الرسمي الذي عرفت به قفاطين القصر، مع انتعال حذاء "السندريلا" الأحمر اللامع.

وكانت الأميرة المغربية قد خطفت الأضواء من قبل عند حضورها حفل زفاف وريث عرش لوكسمبورغ الأمير غييوم والكونتيسة ستيفاني دو لانوي سليلة أقدم العائلات في بلجيكا، بفضل قفطانها الأزرق ذي اللون الملكي نهاراً، وبقفطان أسود مطرز بالذهبي في حفل العشاء، ما جعل المجلة البريطانية "هلو" تختار الأميرة سلمى الأكثر أناقة وجاذبية من بين الشخصيات الشهيرة التي حضرت زفاف الأمير وليم وكيت.

وعُرف عن الأميرة سلمى بكونها تختار بعناية أزياءها وفساتينها من أكبر دور الأزياء العالمية، دون أن تتخلى عن الملابس المغربية، من قبيل القفاطين ذات الألوان السوداء أو الزرقاء أو الفضية الأنيقة، والتي غالباً ما تكون مطرزة بخيوط الذهب ومرصعة أحياناً بالأحجار الكريمة.