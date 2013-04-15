الهند تعثر على صقر مزود بآلة تصوير قرب حدود باكستان

عثرت قوى الأمن الهندية على صقر نافق مزود بآلة تصوير بالقرب من الحدود مع باكستان، مما تسبب بمخاوف من توتر بين الجارين الخصمين، على ما أعلن أحد المسؤولين الاثنين.

وقد عثر على جيفة الطائر بالقرب من مدينة جايسلمر القديمة المعروفة بقلعتها والواقعة في إقليم راجستان (غرباً)، حيث يقوم الجيش الهندي عادة بمناورات عسكرية.

وقال أحد المسؤولين في قوى الأمن المتمركزة في الحدود فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" إن "الصقر كان مزودا بآلة تصوير وهوائي".

وظنت السلطات الهندية بداية أن الطائر قد استخدم لأغراض التجسس، لكن بعد تفحص آلة التصوير التي لا تعد جد متطورة، باتت السلطات تؤيد أكثر فرضية إرسال صيادين باكستانيين هذا الصقر، بحسب ما أفاد المسؤول.

وأضاف المسؤول أنه "لا يمكننا في المرحلة الحالية استبعاد فرضية التجسس من قبل باكستان"، موضحا أن تحقيقا قد فتح في هذه الشأن".

يذكر أنه في العام 2010، أمسكت الشرطة الهندية حمامة ووضعتها تحت المراقبة، ظنا منها أنها كانت تستخدم لأغراض التجسس.

