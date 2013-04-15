في الكويت.. "المُرَتْوِت" شريك لـ"المُتَوتِر" بجرائم "تويتر"

أكدت المحامية الكويتية حوراء الحبيب أن "المرتوت" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعتبر شريكاً في "الجريمة" مع "المُتَوتِر"، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز الكويتية قضى بذلك، وفقاً لما جاء في صحيفة "الراي" الكويتية.

وشرحت الحبيب أن محكمة التمييز الكويتية أصدرت أول حكم قضائي بشأن جرم حصل على "تويتر"، وكرست من خلاله مبدأ، أصبح نهائياً، في مسألة مدى جواز محاكمة من يقوم بعمل "رتويت" للتغريدة التي يحاكم فيها صاحبها.

وأوضحت المحامية أنه بعد صدور هذا الحكم أصبح "المرتوت" شريكاً بالجريمة، مضيفاً أن هذا الحكم نهائي.

وشدد الحبيب على ضرورة نشر هذه المعلومة وتوعية المغردين لـ"عدم التساهل في أي تغريدة يتم عمل رتويت لها"، خاصةً أن المحاكم الكويتية تكثر فيها القضايا المتصلة بجرائم "تويتر".

وأشارت إلى وجود "حدث" موقوف على ذمة قضية بسبب عمل "رتويت" لتغريدة كانت مرسلة من مغرد إلى آخر، معربةً عن أسفها لإيقاف شخص خلف القضبان وتقيد حريته "بسبب تغريدة احتوت على 140 حرفاً".