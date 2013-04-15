مكتبة ومنشأة تعليمية لتخليد ذكرى مارجريت تاتشر

بعد وفاة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر الأسبوع الماضي عن 87 عامًا، أعلن محبوها أمس اعتزامهم إنشاء مكتبة تذكارية لتخليد ذكراها.

وتستوحي المكتبة ملامحها من مؤسسة ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية في كاليفورنيا، التي تعد في المقام الأول مركز بحث، ولكنها أيضا متحف ومنشأة تعليمية. بحسب ما ذكرت صحيفة "الجزيرة".

وقال محبو تاتشر: "إن زوار المتحف الخاص برئيسة الوزراء البريطانية السابقة سيتمكنون من التعرف على أعمالها، ورؤية مختارات من حقائب اليد والملابس الخاصة بها".

وتقدر تكلفة المشروع، الذي ستموله المجموعة، بحوالي 15 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار).

وقال رئيس المجموعة، رونالد بلاني: "إن تاتشر كانت على دراية بهذه الخطط قبل وفاتها، وتوفيت تاتشر في الثامن من أبريل الجاري إثر إصابتها بسكتة دماغية، ومن المقرر أن تدفن يوم الأربعاء المقبل".