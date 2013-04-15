يوتيوب يكرّم "البرنامج" و"إيش إللي" لتخطيهما مليون مشاهد

أعلنت شبكة "يوتيوب" أنها ستكرّم برنامجي "البرنامج" و"إش إللي" بعدما تجاوز عدد مشاهدي كلٍّ منهما على الموقع مليون مشاهد. وسيحصل البرنامجان على درع تذكارية على شكل رمز تشغيل الفيديو مطليّ بالذهب.

يُذكر أن لهاذين البرنامجين شعبية كبيرة في العالم العربي، ويتناول برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف القضايا السياسية بشكل عام.

أما برنامج "إيش إللي" فهو برنامج كوميدي سعودي يقدمه بدر صالح، وينتقد الأوضاع الحياتية والاجتماعية، ويتناول بطريقة ساخرة عدداً من القضايا التي تثير الاهتمام.