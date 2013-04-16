الجمعية الفلكية بجدة ترصد "وميضاً" بجانب القمر

أثناء تصوير ظاهرة اقتران القمر بنجوم الثريا السبت الماضي، رصدت الجمعية الفلكية بجدة وميضا من الضوء.

وذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بحسب "عكاظ"، أنه عند مراجعة الصور لوحظ وجود وميض "فلاش" من الضوء بالجانب المظلم من سطح القمر، وذلك عند التقاطه في السابعة و47 دقيقة و44 ثانية مساء السبت.

وأوضح أبو زاهرة، أن التقاط الصورة كان بكاميرا رقمية ذات عدسة 55 مليمترا بدون استخدام تلسكوب، وبعد أربع دقائق وفي الصور التالية لم يوجد ذلك الوميض، ولم يشاهد الضوء مباشرة أثناء الرصد ولكنه ظهر في الصورة نظرا لأن الكاميرا أكثر حساسية للضوء.

وأبان أبو زاهرة أن حدوث تغير في الإضاءة والألوان فوق مناطق صغيرة فوق سطح القمر يسمى الظاهرة القمرية العابرة، مضيفا أن هذه الظاهرة ترجع إلى عدة أمور، منها تأثيرات في الغلاف الجوي للأرض، تأثيرات فسيولوجية بصرية وانكسارات جوية.