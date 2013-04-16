صندوق قطاع الاتصالات بالإمارات يكرِّم طلابه المتميزين

كرَّم صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، 48 من طلبة برنامج البعثة الذي أطلقه.

يُذكر أن الصندوق يدعم برنامج بعثة يهدف لتخصيص المئات من المقاعد الدراسية لدرجتي البكالوريوس والماجستير في أرقى الجامعات الإماراتية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحضر حفل التكريم عدد كبير من الطلبة والقيادات التعليمية وممثلي الجامعات في والهيئات والمؤسسات التقنية.

وفي هذه المناسبة شدَّد الدكتور عبدالقادر إبراهيم الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن الصندوق يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم دعمه للعديد من المشاريع الكبرى على مستوى الإمارات.

وفي هذا السياق تحدَّث عن دعم مشروع عنكبوت الذي يقوم بربط المؤسسات الأكاديمية بشبكات التعليم الأخرى في جميع أنحاء العالم ومشروع محمد بن راشد للتعلم الذكي وبرنامج مبادرة دعم المحتوى العربي الإلكتروني.

وكشف أن برنامج بعثة للمنح الدراسية نجح حتى الآن في استقطاب 230 طالباً وأوفد 100 طالب إلى جامعات خارج الإمارات.

ومن جهته أكد محمد القمزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أهمية الدور الصندوق في الارتقاء بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات من خلال دعم المشاريع والمساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على قيادة هذا القطاع.

وعلى هامش الحفل تم تنظيم معرض للصور التي شاركت في مسابقة "عين على التقنية" التي أطلقها الصندوق خلال مارس/آذار الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي.