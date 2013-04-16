"العربية".. اللحظات الأولى للهزة الأرضية من داخل المحطة

في غمرة متابعة الحدث الإخباري الأبرز عالمياً، حيث وقع انفجاران هزَّا مدينة بوسطن الأميركية، عندما استهدف مجهولون ماراثون المدينة، وفي حدود الساعة الثانية وخمسين دقيقة، اهتزت الأرض بموظفي قناة "العربية" في دبي.



كانت اللحظات الأولى للزلزال والتي دامت ثواني قليلة بالنسبة لكثيرين هي مجرد ارتدادات اعتادوا عليها بحكم الأشغال التي تجري في محيط المبنى، لكن استمرار الاهتزاز بشكل مخيف، هو ما دفع العاملين في مبنى "mbc" يشعرون بأن الأمر يتعلق بهزة أرضية.



مشاهدات مَنْ كان حاضراً وقتها في وقت العمل بقناة "العربية" تحكي عن لحظات مخيفة فعلاً، حيث بدأت شاشات التلفزيون تتحرك يميناً وشمالاً، والمكاتب في الارتجاج.



وبينما بدأ رجال الأمن في إخلاء المبنى كانت مذيعة "العربية"، ريما صالحة، تحتفظ برباطة جأش كبيرة، وهي تذيع خبر الزلزال الذي ضرب إيران ووصلت اهتزازاته حتى دبي.



وعلى الفور، كانت "العربية" أول قناة تبث خبر الزلزال عبر الشاشة والجوال، وانتشر خبر "العربية": زلزال بقوة 8 درجات يضرب إيران، في وقت انتقلت عناصر من فريق "العربية نت" للعمل بأجهزة كمبيوتر محمولة من خارج المبنى كي تتابع للحدث.



مشاهد إخلاء العاملين من مبنى مجموعة "mbc مشاهد إخلاء العاملين من مبنى مجموعة mbc ‹ › أخلاء موظفي مجموعة MBC ‹ › أخلاء موظفي مجموعة MBC ‹ › غرفة أخبار قناة العربية ‹ ›



وفي داخل غرفة الأخبار، كان الزملاء يتابعون باقة من الأحداث المهمة، كمتابعة خبر انفجار بوسطن، وتطورات الوضع في سوريا، قبل أن يتحول الاهتمام سريعاً إلى حدث غير متوقع.



ويقول الزميل طوني مزرعاني من غرفة الأخبار في هذا الإطار: "كنت واقفاً أسأل زميلي صالح القاضي عن موضوع معين، وفجأة أحسست بدوخة، نظرت إليه وأنا أريد أن أستفسر منه عما يجري، ومن حولي رايات شاشات التلفزيون تروح يميناً وشمالاً، فبادرني صالح بالقول: هزة هزة".



أما الزميل محمد شبارو في غرفة الأخبار، فكان أول مَنْ نشر الخبر العاجل على شاشة "العربية"، ولحظتها يقول شبارو: "كتبت أول خبر عاجل وهو سكان دبي يشعرون بهزة قوية في هذه الأثناء".

بعدها التفتت لوكالات الأنباء علَّها تأتينا بجديد الهزة، فوصل أول خبر من باكستان يتحدث عن شعور سكانها بالهزة، وثاني خبر وصلنا من دلهي عاصمة الهند، أما ثالث خبر فكان من المنطقة الشرقية في السعودية.



حدث كل هذا في لحظات قليلة لا تتعدى دقائق، كان خلالها مسؤولو الأمن بمجموعة "mbc" قد أخلوا المبنى من مئات الموظفين، وسط صفارات الإنذار، التي تصم الآذان.



وخارج المبنى، كانت ملامح العاملين عليها مسحة من الذهول الممزوج بالخوف، حيث إن أغلبهم ليس له عهد بالزلازل، وبعضهم لم يصدِّق بعد أن الارتجاج الذي شهده المبنى هو هزة مصدرها إيران بقوة 8 درجات، وتبعد بمئات الكيلومترات.



ووجد البعض الفرصة مناسبة لوثيق الحادثة من خلال تصوير مشهد العاملين وهم خارج مبنى mbc، بينما تحولت قناة "العربية" إلى بث الحدث بشكل مباشر، من خلال نقل صور حية للمكان.



وتعليقاً على عملية إخلاء المبنى، قال مسؤول الأمن، عبدالعزيز حاصل، لقناة "العربية" في ميكروفون الزميلة ريما مكتبي أمام البوابة الرئيسية لمبنى mbc، إن "إجراءات الإخلاء ضرورية في حالات مثل هذه، وهو إجراء احترازي لضمان سلامة الموظفين"، موضحاً أنه "جرى الاتصال بالأجهزة الأمنية في دبي وأكدت أنه لا يوجد خطر، وأن المباني العالية والأبراج في دبي، مصممة وفق إجراءات سلامة عالية، وهي مضادة للزلازل".