9 ملايين دولار تكلفة زفاف رئيس موقع "فيسبوك"

الرئيس الأول لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأميركي شون باركر، يستعد لإنفاق مبلغ 9 ملايين دولار على ترتيبات حفل زفافه المقرر في يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة "الحياة"، أن المليونير الأميركي باركر البالغ من العمر 34 عاما، جنى الملايين بفضل استثماراته في شركات مثل "نابستير" و"فيسبوك".

وقام باركر بحجز فندق بالكامل في كاليفورنيا ليقيم به حفل زفافه من حبيبته أليكسندرا ليناس المستوحى من القرون الوسطى، حيث استخدم شركة ديكور لبناء آثار مزيفة وشلالات وجسور وأكواخ صغيرة في الحديقة المحيطة بالمنتجع.

وقدر تكلفة الديكور بـ8.6 مليون دولار، كما أنه سيتم التخلص من الديكور كله بعد الزفاف.