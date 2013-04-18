آن هاثاواي صاحبة أفضل "تسريحة" على الشاشة

أظهر استطلاع أن تسريحة آن هاثاواي في فيلم "لي ميزرابل" (البؤساء) اختيرت كأفضل تسريحة شعر على الشاشة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هاثاواي قامت بقص شعرها خلال أدائها لشخصية فانتينى في الفيلم الذي تقوم فيه بدور أم فقيرة تضطر للاتجاه لبيع جسدها.

وقد حازت التسريحة الجديدة لهاثاواي إعجاب الكثيرين خلال موسم الجوائز هذا العام.

وأوضح الاستطلاع الذي شمل ألف شخص من مجلس تصفيف الشعر في بريطانيا واستوديوهات يونيفرسال أن جنيفر آنيستون احتلت المركز الثاني بتسريحتها في فيلم "أولنج كيم بولي".

وجاءت في المركز الثالث الممثلة اودري هيبورن بتسريحتها في فيلم "شارادي 1963" تليها فيرونيكا لايك في فيلم "ذا بلو داليا".

وخلص الاستطلاع إلى أن امرأة من بين كل عشرة غيرت طريقة تصفيف شعرها تأثرا بشخصية سينمائية.