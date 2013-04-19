بعد "لامبورغيني".. دبي تدشن "فيراري" للشرطة النسائية

دشنت شرطة دبي سيارة "فيراري" ضمن عهدة الشرطة النسائية، بعد أيام من إدخالها لسيارة "لامبورغيني" إلى أسطولها بالإمارة، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتية" في تقرير نشرته الجمعة 19 إبريل/نيسان.

وقد أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، الخبر على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيراً إلى أن الـ"فيراري" ليست للمطاردات ولكن للتصرف الراقي مع الناس.

وقد أطلق خلفان النموذج الجديد من الدوريات الأمنية الرياضية، سيارة الـ"فيراري Ferrari Four FF" التي تعتبر من أفضل سيارات "فيراري" ذات الأربعة مقاعد من حيث القوة والقدرات، وأولى سياراتها ذات الدفع الرباعي.

ونقلت الصحيفة عن خلفان قوله إن دورية الشرطة الـ"فيراري" ستكون في عهدة الشرطة النسائية المدربة على أعلى كفاءة، وأثبتت جدارتها في مجالات الخدمة المتعددة في شرطة دبي، مشيراً إلى أن دورية الـ"فيراري" ليست للمطاردات، ولكنها للتصرف الراقي مع الجمهور، مشيراً إلى أنها تحتوي بعض المواصفات الخاصة للغاية والتي تتوافق والعمل الأمني الذي تقوم به شرطة دبي، حيث تضم كاميرا ذات تقنية دقيقة للغاية مرتبطة بالنظام الإلكتروني لشرطة دبي، كما أنها تصيد اللصوص.

والسيارة التي انضمت لأسطول شرطة دبي مزودة بتجهيزات خاصة وقوة وسرعة ومتانة، وسيتم استخدامها في الطرق الخارجية، وبعضها في الأماكن التي تستدعي وجود سيارات رياضية سريعة، حيث تمتاز بمواصفات خاصة من ناحية الهيكل الخارجي والداخلي للسيارة.

ويضم أسطول شرطة دبي المئات من السيارات الفارهة، خصوصاً من طراز "بي إم دبليو" الفئة الخامسة، وسيارات "تويوتا برادو" الرباعية الدفع.

يذكر أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تحديث دورياتها بهدف تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية الهامة، ومواكبة أعلى المعايير العالمية والمستجدات التقنية والعلمية الجديدة في مجال الأمن.