مدّعون ينسبون أنفسهم لـ"العربية" للنصب على سياسيين بالعراق

انتشرت في بغداد فرق تصوير مزيفة تنتحل اسم "العربية" وتدعي ارتباطها بالمسؤول عن الملف العراقي فيها الصحافي نوفل الجنابي.

واستغل هؤلاء المنتحلون الفورة التي وصلتها الدعاية الانتخابية في الأيام الأخيرة، فيما راقبت قوى الأمن ثلاثا من هذه الفرق وحددت فريقين منها، الأول يقوده (ي.ع.) والثاني تقوده فتاة تدعى (هـ.م).

وتم اكتشاف أول فريق مزيّف بالصدفة البحتة، حيث كانت العربية قد كلّفت مراسلها في بغداد منتظر رشيد بإعداد تقرير عن (الوعود الانتخابية)، فاتصل بالمرشح محمد الربيعي ليأخذ منه رأياً ضمن التقرير ليفاجأ بإخبار الربيعي له بأن (زملاءه) من العربية موجودون في مكتبه من أجل مقابلة.



وحين سأل المرشح الربيعي "الصحافي المزيف" عن الجهة التي بعثتهم، أجاب - كاذبا- بأنهم مكلفون من قبل الزميل نوفل الجنابي من دبي، والمقابلة ليست مجانية بل بمقابل مادي ذكره الربيعي لمراسلنا الذي شك بالأمر كونه سابقة لا تحدث في العربية، فاتصل وتأكّد بأن شكه في محله، فأبلغ قوى الأمن لتلقي القبض على الفريق الأول الذي تزعمه (ي.ع) ثم تتكشف بعد ذلك بقية الفرق المزيفة.

وعلى الرغم من دخول الانتخابات فترة الصمت الإعلامي، تحذر "العربية" من التعامل مع أية جهة غير مراسليها الرسميين في العراق، إذ إنها لم تكلف أي صحافي أو مصور أو تقني من خارج كادرها بالقيام بأي عمل.

وأبلغ الأمن العراقي مكتب "العربية" في بغداد بملاحقته للفريق المزيف الثالث لتقديم ملف الاحتيال الكامل إلى القضاء.