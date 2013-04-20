بقي عالقاً في مصعد لأيام وصمد بفضل مهارات الجيش السويدي

بقي مدير أحد الفنادق الواقع بالقرب من سالزبورغ "غرب النمسا" عالقا في مصعد الفندق لمدة أربعة أيام، لكنه تمكن من الصمود بفضل المهارات التي اكتسبها خلال مشاركته في دورة تدريبية أجراها الجيش السويدي.

وكان مدير الفندق البالغ من العمر 58 عاما قد نسي هاتفه الخلوي في مكتبه. كما كان الفندق مغلقا عندما علق في المصعد، فلم تلق نداءات الاستغاثة التي أطلقها آذانا صاغية.

وقد قام أحد أصدقاء صاحب الفندق بإبلاغ رجال الإسعاف أمس الجمعة، بعد أن لاحظ تكدس الرسائل أمام مدخل الفندق الواقع في منطقة ريفية بالقرب من سالزبورغ.

وأعلنت الشرطة أن مدير الفندق السويدي الأصل هو في حالة جيدة، وهو كشف لها أنه تمكن من الصمود بفضل مهارات اكتسبها خلال مشاركته في دورة تدريبية أجراها الجيش السويدي.