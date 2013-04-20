نظام "جي بي اس" بلندن للفت انتباه الشاحنات للدراجين

تم تطوير جهاز يعمل بنظام التموضع العالمي "جي بي اس" للفت انتباه سائقي الشاحنات إلى وجود دراجين على بعض المحاور المرورية في لندن، وذلك في محاولة للتخفيف من عدد الدراجين الذين يقتلون على طرقات العاصمة البريطانية.

ويقوم الجهاز الذي طورته شركة "نافيفو" البريطانية بالتعاون مع شركة "ترانسبورت فور لندن" على إرسال إشارات صوتية وبصرية إلى سائقي الشاحنات للحذر عند الاقتراب من 100 نقطة خطرة بالنسبة للدراجين في لندن.

وقال نيك كايزاري رئيس مجلس إدارة شركة "نافيفو" لوكالة "فرانس برس": "أعتقد حقا أن هذا الأمر سيسمح بإنقاذ أرواح". ومع أن أنظمة "جي بي اس" تستخدم بكثرة لتحديد العناوين، إلا أن هذا النظام الجديد يمثل بحسب كايزاري "سابقة عالمية".

وأشار كايزاري إلى أن هذا الجهاز الجديد "سيخفف من سرعة سائقي الشاحنات ويزيد تيقظهم إزاء المخاطر على الطرقات. وإذا ما كان ذلك يسمح بإنقاذ حياة شخص واحد على الأقل، هذا الأمر يستحق القيام به".

ولا تمثل الشاحنات أكثر من 5% من الآليات التي تسير على طرقات لندن إلا أنها مشاركة بنصف الحوادث المرورية التي يروح ضحيتها دراجون، فبين العامين 2009 و2012، قتل 53 دراجا في العاصمة البريطانية، 28 منهم بسبب صدمهم من جانب شاحنة، وفق إحصاءات "ترانسبورت فور لندن".

