الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها 87 بأجواء عائلية

تحتفل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الـ87، الأحد، في أجواء عائلية خاصة، وسيسمع دويّ المدافع في العاصمة لندن ظهر غدٍ الاثنين احتفالاً بهذه المناسبة، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام.

فيما تحتفل الملكة في حزيران/يونيو بالذكرى الستين لاعتلائها العرش.

وولدت ملكة بريطانيا في 21 نيسان/أبريل 1926، وتربَّعت على العرش في السادس من شباط/فبراير 1952 .

وجرى تتويجها في الثاني من حزيران/يونيو 1953 بينما كانت في السابعة والعشرين من العمر.

وهي تعتبر الملكة الثانية التي أمضت أطول فترة على العرش، بعد جدة جدتها الملكة فيكتوريا التي حطمت الرقم القياسي ببقائها 63 سنة في الحكم، وهي متزوجة من الأمير فيليب (91 عاماً)، ولديها منه أربعة أولاد وثمانية أحفاد وابنا حفيدين.