تأجيل إطلاق الصاروخ الفضائي "إنتاريس" 24 ساعة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تأجيل إطلاق الصاروخ الفضائي "إنتاريس" التابع لشركة "أوربيتال ساينس كوربوريشن"، والذي كان من المقرر إطلاقه السبت لمدة 12 ساعة، بسبب الأحوال الجوية.

وأشارت "ناسا" إلى أن موعد إطلاق المركبة الجديد هو الساعة 21,00 بتوقيت غرينتش من مساء الأحد.

يُذكر أن شركة "أوربيتال ساينس كوربوريشن" هي إحدى شركتين خاصتين مع "سبايس إكس" اختارتهما وكالة الفضاء الأميركية للقيام بعمليات شحن الى محطة الفضاء الدولية.

وكان من المقرر أن ينطلق الصاروخ "إنتاريس" الذي يرتفع بطول 40 متراً وقطره 3,9 أمتار، عند الساعة 21,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء الماضي من قاعدة والوبس الفضائية الواقعة على جزيرة قبالة شواطئ فرجينيا (270 كيلومترا شرق واشنطن)، لكن العملية ألغيت قبل 12 دقيقة بسبب خلل فني بسيط.

وتهدف هذه الرحلة إلى اختبار إمكانية إيصال مركبة شحن حمولتها 3,8 طن إلى مدار الأرض على ارتفاع 257 كيلومتراً، وبموجب عقد قيمته 1,9 مليار دولار، على "أوربيتال ساينس كوربورشن" أن تنقل ما لا يقل عن 20 طناً إلى محطة الفضاء الدولية موزّعة على ثماني رحلات حتى مطلع العام.