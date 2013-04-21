روسي.. من صانع أكياس بلاستيكية إلى أغنى أغنياء بريطانيا

تصدر الملياردير الروسي أليشر عثمانوف القائمة السنوية لأغنى الأغنياء في بريطانيا التي تعدها صحيفة "صنداي تايمز" بثروة تقدر بـ 20.3 مليار دولار.

ويملك الملياردير الروسي (59 عاماً) الذي بدأ مسيرته المهنية بصنع الأكياس البلاستيكية، شركة "ميتالونفست" للتعدين، أكبر منتج للحديد وحوالي 30% من نادي ارسنال الإنكليزي لكرة القدم.

ويملك أيضا أسهما في شركة "مايل.رو" أهم مجموعة إنترنت روسية، فضلا عن حصة كبيرة في لندن وموسكو في مشغل "ميغافون" لخدمة الهواتف المحمولة.

وفي سياق متصل، تراجع "ملك الفولاذ" الهندي لاكشمي ميتال الذي بقي لثماني سنوات متصدرا لهذه القائمة، إلى المرتبة الرابعة مع ثورة تقدر بـ15 مليارات دولا أميركي في مقابل 19 ملياراً في 2012.

وفي المرتبة الثانية من التصنيف حل لن بلافاتنيك مالك شركة "وارنر ميوزيك" الذي زادت ثروته بشكل كبير من 5.1 مليارات العام 2012 الى 16.5 مليارا هذه السنة.

وقد حل في المرتبة الثالثة الشقيقان سري وغوبي هيندوجا مالكا الشركة الدولية "هيندوجا غروب" مع ثورة تقدر بـ16 مليار دولار.