ناشطون يتظاهرون على شكل قلب لحماية القطب الشمالي

شكل ناشطون في منظمة "غرينبيس" في برشلونة السبت، طوقا بشريا على شكل قلب داعين إلى اعلان القطب الشمالي منطقة خالية من التنقيب عن النفط والصيد الصناعي.



وقال بيان للمنظمة ان "278 مدينة في 35 بلدا من بوينوس ايرس إلى بانكوك" ستشهد تظاهرات مماثلة.



وأوضحت المنظمة، أن صور التظاهرات سترفع إلى قادة الدول الذين سيشاركون في الاجتماع حول القطب الشمالي المقرر في 15 مايو/ايار في السويد.



يذكر أن الاجتماع يضم ثماني دول مجاورة للقطب الشمالي، وهي كندا والدنمارك وفنلندا وايسلندا والنروج وروسيا والسويد والولايات المتحدة.



من جهة اخرى أكد خبراء أن مخزون النفط في القطب الشمالي يصل الى 90 مليون برميل، وان مخزون الغاز هناك يعادل ثلث مخزون الغاز في العالم، وهي موارد اصبحت في متناول البشر أكثر فأكثر مع انحسار الجليد عن المنطقة بسبب ارتفاع حرارة الارض.

