صحافية صينية تترك عرسها وتتجه بثوب الزفاف لتغطية زلزال

تركت صحافية صينية حفلة زفافها واستجابت لنداء الواجب وقررت العمل، مرتدية فستان زفافها بعدما ضرب زلزال قوي بلادها السبت الماضي.

وقدمت تشين يونغ متابعة حية، مما دفع آلاف الصينيين للإشادة بـ"احترافيتها الكبيرة"، ووصل الفيديو إلى شبكات التواصل الاجتماعي الغربية، وانتشر على شبكة الإنترنت خصوصا المواقع الصينية، وتظهر فيه الصحافية "تشين يونغ" وهي تنقل أخبار الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الصين بقوة 6.6 ريختر مرتدية فستان زفافها.

وكشفت وسائل الإعلام الصينية أن الصحافية كانت تحتفل بزفافها مع عريسها رفقة عشرات المدعوين، لكن الزلزال فاجأ الجميع خلال حفل الزفاف، فما كان من الصحافية إلا أن هرعت إلى مقر عملها في إحدى الشبكات الإخبارية التلفزيونية بدون تغيير ملابسها.

وتسبب الزلزال في مقتل 100 صيني على الأقل وإصابة ألفين آخرين.