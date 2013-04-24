بيل غيتس يتلقى تهماً بعدم احترامه رئيسة كوريا الجنوبية

وجد مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس نفسه في موقف محرج بعدما وجهت له تهم بقلة احترام رئيسة كوريا الجنوبية أمس بعد مصافحته لها بطريقة وصفت بـ"الـفظة".

وتعرض غيتس لاتهامات شديدة من قبل وسائل الإعلام في كوريا التي انتقدته بعد مصافحته الرئيسة بارك جيون هاي وهو يضع يده اليسرى في جيبه.

وهاجمت الصحف الكورية الملياردير لأسلوبه، واحتلت صور الاجتماع الصفحات الأولى من الصحف الوطنية الصادرة في البلاد اليوم.

وتعتبر المصافحة بيد واحدة أمراً غير لائق في كوريا الجنوبية وبعض المناطق الأخرى في آسيا، حيث يراها البعض أسلوباً غير رسمي في التسليم، يليق بالأصدقاء أو صغار السن.

وكان غيتس في كوريا الجنوبية لإلقاء محاضرة عن مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية.

والتقى خلال الزيارة طلاب الجامعات والمديرين التنفيذيين من شركة "سامسونغ" للإلكترونيات قبل لقائه المقرر مع رئيسة البلاد.