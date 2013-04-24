تدشين أول فيلا سكنية موفرة للطاقة بنسبة 50% في قطر

تم مؤخراً افتتاح أول مشروع لبيوت سكنية موفرة للطاقة بنسبة 50% والمعروفة بـ"باسيف هاوس"، حسب ما أعلنته ثلاث مؤسسات حكومية قطرية في بيان صدر عنها.



والمؤسسات المشاركة في مشروع "بيتنا" الذي يضم الفيلتين هي "مجلس قطر للأبنية الخضراء" و"المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء" (كهرماء) و"مجموعة بروة العقارية".



وذكر البيان أنه "تم بناء فيلتين متطابقتين تبلغ مساحة كل منهما 225 مترا مربعا في مدينة بروة، لدراسة مدى مواءمة المعايير التصميمية لما يعرف بالـ"باسيف هاوس" لطقس قطر الصحراوي".



وتم تصميم الفيلتين بطابع "حديث ومريح"، وتستهلك كل منهما طاقة ومياها أقل بنسبة 50% مما يؤدي الى انخفاض كبير في آثار البصمة الكربونية.

وأكد البيان أن مشروع "بيتنا" نجح في خفض التكاليف الإضافية في بناء فيلا "باسيف هاوس"، الذي بدأ العمل بتشييدها في أغسطس/آب 2012، كي لا تتعدى أكثر من 16% من تكلفة بناء الفيلا التقليدية.



وستبدأ الآن الفترة التجريبية المحددة بستة أشهر، لاختبار أداء الفلل الجديدة وقدراتها التشغيلية دون أن يشغلها أحد. وبعد انتهاء هذه الفترة، سيتم اختيار عائلتين متماثلتين في عدد الأفراد بحيث تشغل كل واحدة منهما إحدى الفيلتين.



وعلى مدى عام كامل، سوف تجري مراقبة العائلتين، وذلك لمتابعة كيفية سير حياتهم اليومية ومدى استفادتهم من التطبيقات الصديقة للبيئة.