مجلة "بيبول": غوينيث بالترو "أجمل امرأة لعام 2013"

المصدر: لوس أنجلوس - د ب أ

منحت مجلة "بيبول" الأميركية الممثلة غوينيث بالترو لقب "أجمل امرأه لعام 2013".

وتصدرت صورة بطلة فيلم "الرجل الحديدي- الجزء الثالث" غلاف عدد المجلة لشهر نيسان/إبريل الجاري، وأرجعت سبب جمالها لأسرتها.

وقالت غوينيث ذات القوام الممشوق في حوار مع المجلة " وأنا في المنزل لا أضع المكياج، وأرتدي ملابس عادية، فهذا ما اعتادت أسرتي أن تراه".

وأرجعت غوينيث حفاظها على رشاقتها لأدائها التدريبات الرياضية خمس مرات في الأسبوع، مشيرة إلى أنها احتاجت إلى وقت لتعتاد على ممارسة التمارين الرياضية.

وقالت غوينيث إن أهم شيء بالنسبة لها هو إعطاء صورة جيدة للجسد الصحي لأطفالها.

يشار إلى أن غوينيث لديها ابنان (آبل 8 أعوام، وموسيز 7 أعوام) من زوجها كريس مارتن نجم فريق "كولد بلاي" الغنائي.

وشملت قائمة "بيبول" لأجمل السيدات كيري واشنطن نجمة مسلسل "سكاندل"، وزوي ديشانيل نجمة مسلسل "نيو جيرل وجينفير لورانس".