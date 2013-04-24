رئيس الشيشان يجر وزير الرياضة إلى "الملاكمة" لمعاقبته

يبدو أن الملاكمة، باتت آخر صيحات العقاب الرئاسي في الشيشان. فقد كشف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أنه استدعى أحد وزرائه إلى حلبة الملاكمة لمعاقبته على أخطائه، عارضاً عبر الإنترنت صوراً للواقعة التي صورها التلفزيون الروسي.



وكتب قديروف على موقع إنستاغرام، أنه أجرى "جلسة ملاكمة" مع وزير الرياضة والتربية المدنية في الشيشان الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز التي يرأسها. وكان يأخذ على الوزير عدم صيانته المبنى الذي يضم مقر وزارته.



وكتب الرئيس الشيشاني، الذي يعرف عنه بأنه سليط اللسان، يقول "بلكمة من اليسار وأخرى من اليمين، فسرت له أن عليه أن يشغل رأسه". وبث تلفزيون "ان تي في" الروسي مشاهد تظهر رمضان قديروف على الحلبة مع الوزير المعني سلام بك اسماعيلوف، وهو يدافع عن نفسه برخاوة بقبضتيه في مواجهة الرئيس الذي كان يلكمه على الوجه.

إلى ذلك، أضاف رمضان قديروف عبر إنستاغرام "أن معاقبة تخاذل المسؤولين الرسميين بهذه الطريقة فعال جداً"، مشدداً على أنه "يسدي سلام بك اسماعيلوف خدمة أيضاً". كما رأى الرئيس أنه "من الأفضل للوزير أن يفرغ أمامه على الحلبة كل الطاقة السلبية التي في داخله، بدلاً من أن يتحمل أفراد عائلته مزاجه السيء"، بحسب قوله.

وجرت "المباراة" في جولتين بحضور حكم على ما أوضح التلفزيون. وقال قديروف انه سمح للوزير بوضع خوذة "لان عليه ان يذهب الى العمل في اليوم التالي".

يذكر أن وزير العمل والرعاية الاجتماعية، مكسيم توبيلين، حضر المباراة مبتسماً حسب ما اظهرت مشاهد التلفزيون.

