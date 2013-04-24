رحلة بلا عودة إلى المريخ بتوقيع منظمة "مارس وان"

تبدأ منظمة "مارس وان" الهولندية قريباً، اختيار متطوعين للسكن في المريخ، وذلك في رحلة بلا عودة إلى الأرض، وستجرى اختبارات رياضية ونفسية للفائزين، كما ستعرض جميع مراحل مشروع استيطان المريخ تلفزيونياً.



فإذا ضقت ذرعاً بالأرض ومن عليها فما عليك سوى الرحيل إلى كوكب المريخ للعيش في مستعمرة بشرية هناك. فمؤسسة "مريخ واحد" الهولندية بدأت بحثها عن متطوعين للعيش على الكوكب الأحمر في بعثة من شأنها أن تغير وجه الأرض.

فبحسب باس لانسدورب، الرئيس التنفيذي لمنظمة "مريخ واحد"، فإن المنظمة بدأت البحث عن مستوطنين من أمم مختلفة وهي منظمة غير ربحية ومقرها هولندا ومن المقرر انطلاق أول رحلة في 2023، ليتبعها إرسال بعثات كل سنتين.

وعلى المتطوع التقدم بطلب رسمه 38 دولارا، وأن لا يتجاوز عمره الأربعين عاماً وأن يتمتع بحالة بدنية جيدة، سيجري تدريبه الفريق لمدة 7 سنوات لرحلة ستستغرق 7 أشهر للوصول إلى سطح الكوكب الأحمر وسيكون على متنها 2 من الذكور و2 من الإناث.



وستبث اختبارات الفائزين والانطلاق والهبوط تلفزيونياً إضافة إلى جميع مراحل الاستيطان، والتواصل مع الأرض سيكون عن طريق تكنولوجيا مماثلة لسكايب.

وبحسب الرئيس التنفيذي لمنظمة "مريخ واحد"، سيعيشون في بيئة صغيرة جداً فقط 4 أشخاص، وستكون بيئة خطرة، ولن يخضع أي منهم لاختبارات الخصوبة فهذا أمر متروك، فالمريخ لن يكون المكان المناسب لإنجاب الأطفال لا سيما في السنوات الأولى.

وستكون هناك مساكن خاصة في انتظار أعضاء المستوطنة البشرية الأولى، وستوفر لهم بطاريات شمسية الطاقة، أما الماء فستتم معالجته واستخدامه أكثر من مرة، وسيكون عليهم زراعة بعض النباتات ليقتاتوا عليها.

تلقت المنظمة حتى الان استفسارات من 10 آلاف شخص في أكثر من مائة دولة. ويبقى التحدي الأكبر هو تمويل المهمة التي ستكلف 6 مليارات دولار.