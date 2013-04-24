صيدلى النصب وفضائية الدجل ووزارة النوم

الدجل تحت لافتة طب الأعشاب والطب البديل صار سبوبة وبيزنس ينافس بيزنس السلاح. وفى مصر بلد العجائب والفوضى وكراهية العلم وعشق النصب، ينتشر هؤلاء الدجالون المشعوذون بداية من مدرسى الألعاب حتى بعض الصيادلة والأطباء التايوانى الذين ظهروا على شاشات الفضائيات هذه الأيام، ومنها فضائية شهيرة ترتكب جريمة شبه يومية بواسطة مذيع أسهم من قبل فى الضحك على شعب مصر كله من خلال تلميع مدرس ألعاب على أنه طبيب إلى أن تم فضحه ولكنه لم يتعظ لا هو ولا صاحب القناة التى ينتمى إليها، ويصر على استضافة صيدلى فاشل تم ضبطه من قبل واتهامه بممارسة الطب فى مركزه الأساسى بـ 6 أكتوبر وقد خرج من القضية فى بلد الفوضى كالشعرة من العجين لينشئ قناة فضائية متخصصة لترويج منتجاته الوهمية التى كسب منها المليارات تحت اسم الطب البديل وطب الأعشاب، وعندما يشاهده أى طفل لديه ذرة عقل لا يمكن إلا أن يقول إنه سباك متنكر فى هيئة صيدلى! مع كل الاحترام للسباكين الذين يتقنون مهنتهم ولا ينصبون على الناس، إنه يفهم فى كل شىء وعنده وصفة ذهبية لكل الأمراض، والمذيع الذى يلمعه ويطبل له يستمع له ويكتب كلامه وكأنه أمام مجدى يعقوب وكله عند العرب طب وأعشاب، أين وزارة الصحة من هذا الدجل ومن هذه التراكيب الوهمية التى يعلن عنها بدون أى رقابة تحت شعار الطب البديل الذى هو بوابة المرور الذهبية لأى نصاب أو أفّاق أو دجال، استمعوا إلى هذه الوصفات وليقل لى أى طبيب ماذا تفعل علمياً هذه الوصفات!!، استمعوا إليه وهو يقول فى علاج الدوالى: فنجان عسل وفنجان خل وملعقة زيت سرو ومعلقة زيت إيخيليا تقضى على الدوالى نهائياً، واستمعوا إلى معجزته فى علاج العقم حتى زيرو حيوانات منوية أو قلة حيوانات وقبلها يقول للمذيع عسل يا عسل وكأننا فى غرزة وليس فى استوديو: كيلو عسل سدر 20 جم حبة البركة مطحونة و20 جم جنسنج و20جم بذر الفجل و20جم بذر الكتان و20جم بذر الجرجير و20جم طلع النخل و20جم غذاء الملكة و20جم حبوب اللقاح ولابد أن توضع البذور كما هى من غير طحن ويؤخذ منها ملعقة بعد الأكل 3 مرات ويجب خلط العسل كل مرة بملعقة خشب أو بلاستيك ضرورى، ويستمر عليها مع الحجامة، والنتيجة تبدأ بالظهور بعد ثلاثة أشهر تقريباً ولكن يستمر حتى بعد الثلاثة شهور والحجامة تكون فى الأيام الشرعية للحجامة من الشهر العربى 17 أو 19 أو 21 وبعدها تتصلح الزيرو ويخلف الراجل!!، أما فيروس سى فلديه كل الوصفات السحرية التى يعجز عن الإتيان بها أساطين الطب الحديث لعلاج فيروس سى: 100 جرام شوفان + 100 جرام بتولا بيضاء +100 جرام هندباء برية + 100 جرام شمر + 75 مليسا، يخلط جيداً وتؤخذ ملعقة على كوب ماء مغلى صباحاً ومساءً، وهناك وصفة أخرى: عسل راوند مطحون مع حبة بركة، وفيه كمان وصفة هايلة: ورق زعتر مطحون + زعرور + كركم بنسب متساوية يؤخذ منها أربع ملاعق على كوب ماء مغلى مرتين يومياً، إنتِ فين يا وزارة الصحة يا نايمة فى العسل الجبلى وفى النهاية رزق الهبل ع المجانين.

نقلاً عن صحيفة "الوطن" المصرية